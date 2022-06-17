Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области

Военный самолет разбился в Белгородской области, сообщили в правоохранительных органах. Летчик катапультировался.

«Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю. Летчик успел катапультироваться, он живой», – сказал источник ТАСС.

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