 

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области

17.06.2022, 9:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военный самолет разбился в Белгородской области, сообщили в правоохранительных органах. Летчик катапультировался.

«Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю. Летчик успел катапультироваться, он живой», – сказал источник ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.22 / Разработчики завершили эскизный проект российской спутниковой системы «Гонец»

13.08.21 / 11 работ Пикассо продадут на аукционе в Лас-Вегасе

25.11.20 / Мнения: Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

28.09.20 / Россия призвала к сдержанности по ситуации в Нагорном Карабахе

30.11.20 / Экс-советник Трампа подал на Минюст США в суд за «незаконную слежку»

11.12.21 / Ребенок умер в стоматологической клинике в Петербурге

02.10.21 / После Трускавца в “Слуге народа” планируют постоянные выездные заседания фракции

22.08.20 / Тбилиси протестует против незаконных приговоров цхинвальского суда

24.05.21 / Wizz Air, Air Baltic и Austrian Airlines направляют свои рейсы в обход Беларуси

02.01.22 / Политика: Пять главных политических событий 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика