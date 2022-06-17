 

В России упростили механизм обслуживания экспортируемой военной техники

17.06.2022, 8:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) сможет принимать решения, касающиеся обслуживания и ремонта продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, самостоятельно, что позволит оперативно обслуживать военную продукцию за рубежом, сообщили в пресс-службе организации.

«Общий порядок поставки продукции военного назначения подразумевает принятие решения президентом России, правительством РФ или ФСВТС РФ и наличие соответствующей лицензии, выдаваемой ФСВТС России. В части, касающейся осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, вводится упрощенный порядок – только по вышеупомянутой лицензии», – сообщили ТАСС в пресс-службе, прокомментировав соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, вносящий изменения в положения указа от 10 сентября 2005 года «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».

Там подчеркнули, что благодаря этому, в частности, будут сокращены сроки поставки запасных частей для продукции военного назначения на территории иностранных государств.

По информации ФСВТС России, указ расширяет полномочия службы в части принятия решений о поставках продукции военного назначения, в том числе в создании совместных с иностранными заказчиками предприятий по сервисному обслуживанию продукции военного назначения, оказании содействия в создании специальных объектов на территориях иностранных государств для обслуживания, ремонта, утилизации, модернизации техники и ее комплектующих, а также в создании на территории иностранных государств временных запасов запасных частей и комплектующих изделий.

Как пояснили в ФСВТС России, по сути «создан механизм более оперативного осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранных государств».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02.21 / Часть марсианской атмосферы перекочевала на Фобос

20.03.21 / Грузинская оппозиция объявила о массовом неповиновении

10.10.20 / ВОЗ создала спецгруппу по изучению повторного заболевания коронавирусом

17.10.21 / Бренд Lexus представил новый внедорожник LX

01.01.22 / Новый 2022 год Тигра наступил в Японии со 108-м ударом колокола

02.02.22 / Российский рынок акций умеренно вырос

29.12.21 / “Певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо”. Лазарев высказался о творчестве Бузовой

02.10.20 / Массовый выброс морских животных на берег произошел на Камчатке

24.07.20 / Найден способ предотвращения инсульта

07.01.22 / Представлен датчик для определения усталости мышц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика