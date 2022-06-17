В России упростили механизм обслуживания экспортируемой военной техники

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) сможет принимать решения, касающиеся обслуживания и ремонта продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, самостоятельно, что позволит оперативно обслуживать военную продукцию за рубежом, сообщили в пресс-службе организации.

«Общий порядок поставки продукции военного назначения подразумевает принятие решения президентом России, правительством РФ или ФСВТС РФ и наличие соответствующей лицензии, выдаваемой ФСВТС России. В части, касающейся осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, вводится упрощенный порядок – только по вышеупомянутой лицензии», – сообщили ТАСС в пресс-службе, прокомментировав соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, вносящий изменения в положения указа от 10 сентября 2005 года «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».

Там подчеркнули, что благодаря этому, в частности, будут сокращены сроки поставки запасных частей для продукции военного назначения на территории иностранных государств.

По информации ФСВТС России, указ расширяет полномочия службы в части принятия решений о поставках продукции военного назначения, в том числе в создании совместных с иностранными заказчиками предприятий по сервисному обслуживанию продукции военного назначения, оказании содействия в создании специальных объектов на территориях иностранных государств для обслуживания, ремонта, утилизации, модернизации техники и ее комплектующих, а также в создании на территории иностранных государств временных запасов запасных частей и комплектующих изделий.

Как пояснили в ФСВТС России, по сути «создан механизм более оперативного осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранных государств».

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