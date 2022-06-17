Представитель России в G20 предрекла заключение договоренностей России и Запада

Западные страны не готовы говорить с российской стороной как раньше, но им придется договариваться по самым разным вопросам, сообщила представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш.

«Не секрет, что западные страны в принципе не готовы разговаривать как раньше, в прежней тональности, с Россией, тем не менее, Индонезия ведет активную работу, потому что повестка Группы двадцати намного шире и не касается таких четко политических вопросов», – сообщила Лукаш, передает РИА «Новости».

По ее словам, спорные вопросы связаны с политическими рисками, и в рамках G20 обсуждать необходимо различные вопросы, касающиеся состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.

«И здесь все равно придется договариваться, и мы договоримся, обязательно», – подвела итог Лукаш.

Саммит G20 в 2022 году планируется провести в ноябре на индонезийском острове Бали. Председателем G20 в этом году выступает Индонезия.

Ранее в США заявили, что продолжают настаивать на том, что глава российского государства Владимир Путин не должен участвовать в саммите G20.

Напомним, президент США Джо Байден выступил за исключение РФ из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента РФ в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

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