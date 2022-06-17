 

Под Мариуполем найден склад с минами

17.06.2022, 7:10, Новости дня
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Правоохранительные органы нашли склад с противопехотными минами вблизи города Мариуполь, сообщил источник в силовых структурах.

«Правоохранительные органы обнаружили недалеко от города Мариуполя склад с боеприпасами, в котором находятся противопехотные мины. После осмотра места происшествия были вызваны криминалисты и сотрудники экстренных служб. Специалистами в ближайшее время планируется разминирование», – рассказал собеседник ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщали, что в районе Раздоловки в ДНР авиаударами уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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