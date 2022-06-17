 

Китай спустил на воду третий авианосец

17.06.2022, 7:10, Новости дня
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В пятницу китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий авианосец, его назвали «Фуцзянь» в честь одной из провинций страны.

Церемония спуска прошла около 11.00 по пекинскому времени (6.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Спуск проводился под звуки гимна КНР.

Напомним, второй авианосец Китай построил в 2016 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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