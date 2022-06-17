Китай спустил на воду третий авианосец
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В пятницу китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий авианосец, его назвали «Фуцзянь» в честь одной из провинций страны.
Церемония спуска прошла около 11.00 по пекинскому времени (6.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Спуск проводился под звуки гимна КНР.
Напомним, второй авианосец Китай построил в 2016 году.
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