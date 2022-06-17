 

Человек погиб при стрельбе в церкви в США

17.06.2022, 5:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При стрельбе в церкви американского штата Алабама погиб человек, сообщают местные телеканалы со ссылкой на правоохранительные органы.

Во время инцидента погиб один человек, двое получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WBRC.

Отмечается, что происшествие случилось в городе Веставиа-Хиллс.

По данным СМИ, в церкви планировалось собрание прихожан для обеда вскладчину.

Ранее в пятницу сообщалось, что в церкви американского штата Алабама неизвестный устроил стрельбу, несколько человек получили ранения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10.20 / Вован и Лексус разыграли режиссера «Твин Пикса»

06.02.21 / Боррель подвел итоги визита в Москву

23.08.20 / В Греции эвакуировали жителей пяти деревень из-за крупного лесного пожара

08.11.21 / KIA анонсировала премьеру нового электрического концепта KIA EV9 11 ноября

23.05.21 / Госдеп отказал КНДР в праве на ядерный статус

10.07.20 / Смартфон Redmi K30 5G резко упал в цене в Китае

20.03.21 / Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»

25.07.20 / КБ “Луч” и госкомпанию “Артем” объединят в ракетостроительную корпорацию

25.06.20 / Лидер Косово отказался от визита в США после обвинений в военных преступлениях

01.03.22 / Переболевшие коронавирусом могут быть подвержены депрессии и проблемам со сном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика