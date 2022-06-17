Человек погиб при стрельбе в церкви в США
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При стрельбе в церкви американского штата Алабама погиб человек, сообщают местные телеканалы со ссылкой на правоохранительные органы.
Во время инцидента погиб один человек, двое получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WBRC.
Отмечается, что происшествие случилось в городе Веставиа-Хиллс.
По данным СМИ, в церкви планировалось собрание прихожан для обеда вскладчину.
Ранее в пятницу сообщалось, что в церкви американского штата Алабама неизвестный устроил стрельбу, несколько человек получили ранения.
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