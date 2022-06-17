Синоптики рассказали о погоде в Москве

В российской столице и в Московской области в пятницу ожидается теплая погода с кратковременными дождями, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве и области температура поднимется до 23 градусов, в ночь на субботу ожидается похолодание до плюс 10 градусов, в области – до плюс 7 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности в Москве будет действовать с 9.00 мск и до 21.00 мск в пятницу.

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