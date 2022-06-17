Синоптики рассказали о погоде в Москве
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В российской столице и в Московской области в пятницу ожидается теплая погода с кратковременными дождями, сообщили в Гидрометцентре России.
Днем в Москве и области температура поднимется до 23 градусов, в ночь на субботу ожидается похолодание до плюс 10 градусов, в области – до плюс 7 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности в Москве будет действовать с 9.00 мск и до 21.00 мск в пятницу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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