 

Синоптики рассказали о погоде в Москве

17.06.2022, 5:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В российской столице и в Московской области в пятницу ожидается теплая погода с кратковременными дождями, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве и области температура поднимется до 23 градусов, в ночь на субботу ожидается похолодание до плюс 10 градусов, в области – до плюс 7 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности в Москве будет действовать с 9.00 мск и до 21.00 мск в пятницу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.21 / Виктор Павлик: Понимаю, почему Тина Кароль отправила своего сына за границу

28.11.21 / “Это не сафари, где РФ может убивать и уничтожать все подряд”. Кулеба прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

27.09.20 / В РФ подорожал минивэн Toyota Alphard

04.12.20 / Компания Xiaomi разработала многоцелевой кулинарный робот

26.08.20 / Загитова снялась в кино

31.07.20 / Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

18.11.21 / Путин рассказал о разрушении Западом “уникальных” отношений с РФ и поручил подольше там сохранять “известное напряжение”

28.12.21 / Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных и новорожденных с ковидом

01.04.22 / Госдеп США призвал американцев покинуть Россию и Украину

15.07.20 / Мультипликатор Бардин: Миллиард Сбербанка потратят на перезапуск Винни-Пуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика