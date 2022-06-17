Посол в Вашингтоне указал на готовность России работать над улучшением ситуации с продовольствием в мире

Соединенным Штатам следует взаимодействовать с Россией, а не обвинять ее «во всех бедах», если они хотят улучшить продовольственную ситуацию в мире, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если Вашингтон действительно хочет улучшить ситуацию на мировом сельскохозяйственном рынке, давайте сотрудничать. Хватит обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать вместе над улучшением ситуации во всех странах мира», – сообщил он в статье для журнала National Interest, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона не препятствует экспорту продуктов из Украины, поскольку хорошо понимает важность продолжения поставок в нуждающиеся страны.

«Однако выход торговых судов из Черного моря затруднен из-за действий киевских властей», – отметил дипломат.

Ранее в США заявили, что в мае из Украины с помощью США и ЕС экспортировали 1,7 млн тонн зерна.

Президент РФ Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

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