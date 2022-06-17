В Минцифры объяснили ситуацию с цифровыми паспортами

Минцифры рассчитывает вернуться к проекту цифровых паспортов для россиян, пока же проект заморожен, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев.

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов – прим. ВЗГЛЯД) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», – сказал Шадаев, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что к этому проекту удастся вернуться, когда другие проблемы будут решены.

В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах – Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года, использовать их можно в любой точке страны, решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый житель по своему усмотрению.

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