 

В Минцифры объяснили ситуацию с цифровыми паспортами

17.06.2022, 4:20, Новости дня
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Минцифры рассчитывает вернуться к проекту цифровых паспортов для россиян, пока же проект заморожен, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев.

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов – прим. ВЗГЛЯД) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», – сказал Шадаев, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что к этому проекту удастся вернуться, когда другие проблемы будут решены.

В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах – Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года, использовать их можно в любой точке страны, решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый житель по своему усмотрению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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