 

Самарский губернатор и глава АвтоВАЗа отправились на совещание по автопрому на Lada Vesta

16.06.2022, 15:00, Новости дня
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава АвтоВАЗа Максим Соколов поехали на совещание по развитию отечественного автопрома на автомобиле Lada Vesta Sport, которая принадлежит главе региона.

«Помимо выставочных машин делегация от нашей области ездит в северной столице на вазовских автомобилях, но, как вы знаете, у меня есть личная Lada Vesta Sport. Вместе с главой автогиганта Максимом Соколовым поехали на ней на совещание по развитию автопрома, которое проведет президент РФ В. В. Путин», – написал Азаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что российскому автопрому требуется поддержка. «И глава государства, как и прежде, уделяет этому особое внимание. Уверен, что в этот раз также будут выработаны важные решения», – сказал он.

На ПМЭФ пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил готовность пересесть на Lada.

Напомним, в 2015 году самарский губернатор пообещал Путину пересадить чиновников на Lada.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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