Самарский губернатор и глава АвтоВАЗа отправились на совещание по автопрому на Lada Vesta
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава АвтоВАЗа Максим Соколов поехали на совещание по развитию отечественного автопрома на автомобиле Lada Vesta Sport, которая принадлежит главе региона.
«Помимо выставочных машин делегация от нашей области ездит в северной столице на вазовских автомобилях, но, как вы знаете, у меня есть личная Lada Vesta Sport. Вместе с главой автогиганта Максимом Соколовым поехали на ней на совещание по развитию автопрома, которое проведет президент РФ В. В. Путин», – написал Азаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор отметил, что российскому автопрому требуется поддержка. «И глава государства, как и прежде, уделяет этому особое внимание. Уверен, что в этот раз также будут выработаны важные решения», – сказал он.
На ПМЭФ пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил готовность пересесть на Lada.
Напомним, в 2015 году самарский губернатор пообещал Путину пересадить чиновников на Lada.
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