 

Атомную станцию малой мощности создадут в Якутии

16.06.2022, 15:00, Новости дня
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Минвостокразвития и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о создании атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии. Договор заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

Строительство АСММ будет осуществляться в рамках программы «Дальневосточная концессия». Эта программа, основанная на использовании модели государственно-частного партнерства, разработана Минвостокразвития РФ и направлена на ускоренное создание инфраструктуры для новых предприятий и социальной сферы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

 «Современные технологии атомной энергетики позволяют обеспечить устойчивые решения в сфере энергообеспечения с низким уровнем выбросов. Расширение сферы применения таких технологий позволит обеспечить энергией масштабные промышленные проекты, позволит улучшить качество жизни людей – особенно на удаленных от региональных центров, но не менее важных для развития региона территориях», – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В свою очередь, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев отметил, что сотрудничество с властями региона и министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по проекту сооружения атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга уже в ближайшее время обеспечит возможность масштабного экономического развития Усть-Янского района Республики Саха (Якутия).

В рамках ВЭФ-2018 госкорпорация «Росатом» и правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства АСММ.

В 2019 на ВЭФ сторонами было подписано новое соглашение, более предметно определяющее направления сотрудничества.

В 2021 на ВЭФ было подписано уже трехстороннее соглашение (Минвостокразвития России, Росатом и Республика Саха (Якутия) о взаимодействии по развитию в том числе комплекса инфраструктуры, необходимого для создания и полноценного функционирования АСММ. По проекту сооружения АСММ уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания, проведены общественные слушания, ведется работа по оформлению земельных участков для строительства станции и инфраструктуры, подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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