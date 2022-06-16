 

Британские ученые выявили снижение стресса у школьников после общения с собаками

16.06.2022, 15:00, Новости дня
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Взаимодействие с собаками может снизить стресс у школьников и оказать благоприятное воздействие на их успеваемость, поведение и здоровье в целом, говорится в новом исследовании ученых из университета Линкольна в Великобритании.

В исследовании участвовали 105 детей из четырех школ Великобритании в возрасте девяти лет и 44 ребенка с особыми образовательными потребностями того же возраста. Маленьких участников разделили на три группы. Первая в течение месяца два раза в неделю по 20 минут общалась с собаками, вторая занималась медитацией, а третья была контрольной, пишет «Ридус».

Результаты эксперимента, опубликованные в журнале открытого доступа PLOS ONE, показали, что у детей из группы, которая взаимодействовала с собаками, после каждого сеанса зоотерапии значительно снижался уровень кортизола – гормона стресса.

Ученые отметили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы рассчитать идеальное количество времени общения с животными, необходимого для избавления детей от стресса.

Ранее британские ученые нашли лекарство вдвое эффективнее химиотерапии при раке легких.

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