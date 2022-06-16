В Кремле поприветствовали признание ДНР и ЛНР другими странами

Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой», – передает РИА «Новости» его слова.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.

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