 

Вариант «омикрона» ВА.5 впервые выявили в России

16.06.2022, 13:38, Новости дня
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Обнаружены четыре новых варианта «омикрона» в России, ВА.5 впервые выявлен в нашей стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант «омикрон» на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Она уточнила, что идет подготовка к тому, что распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, но «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься».

По словам Поповой, коронавирус никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше.

«Вы абсолютно правы, конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше», – сообщила Попова в эфире «Россия24».

По ее словам, «это естественное эпидемиологическое обоснование того, что происходит».

«Вирус поразил большое количество людей в мире, и его пандемический потенциал все-таки, если он не будет меняться дальше так интенсивно, как это демонстрировал прошедший 2021-й год, мы будем надеяться, что идет снижение», – отметила она.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрон-штамма BA.4, выделен в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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