 

Приговоренные к смертной казни в ДНР наемники не подали прошений о помиловании

16.06.2022, 5:50, Новости дня
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Верховный суд Донецкой народной республики не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, сообщили в суде.

«На данный момент прошений от них не поступало», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Там пояснили, что наемникам выдали на руки переведенный полный текст приговора.

Ранее адвокат одного из осужденных Юлия Церковникова сообщала, что британская сторона не обращалась к властям ДНР в связи со смертным приговором.

Посол РФ в Британии Андрей Келин заявлял, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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