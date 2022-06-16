Приговоренные к смертной казни в ДНР наемники не подали прошений о помиловании

Верховный суд Донецкой народной республики не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, сообщили в суде.

«На данный момент прошений от них не поступало», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Там пояснили, что наемникам выдали на руки переведенный полный текст приговора.

Ранее адвокат одного из осужденных Юлия Церковникова сообщала, что британская сторона не обращалась к властям ДНР в связи со смертным приговором.

Посол РФ в Британии Андрей Келин заявлял, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

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