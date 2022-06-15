 

Военкор Сергей Постнов погиб в Украине

15.06.2022, 9:58, Новости дня
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Военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе совета ветеранов центрального аппарата ОВД.

«В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии», – говорится в сообщении на сайте совета ветеранов.

Отмечается, что Постнов выполнял задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, освещал освобождение нескольких городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР.

Постнов – выпускник екатеринбургского Суворовского училища 1997 года. В 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны России, после чего попал по распределению во внутренние войска МВД России. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой», а также долгое время работал в редакции войскового журнала «На боевом посту». Постнов был отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль «Суворова».

Российские корреспонденты работают в Украине с риском для жизни. Так, в начале июня съемочная группа российских журналистов из «Известий» в Попаснянском районе Луганской народной республики попала под минометный обстрел со стороны Украины. За день до этого журналисты попали под обстрел в Северодонецке, корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил осколочное ранение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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