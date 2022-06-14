 

Кадыров рассказал о засаде спецназа против ВСУ около Северодонецка

14.06.2022, 16:21, Новости дня
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Украинские военные, планировавшие снять постановочное видео в промышленной зоне Северодонецка, попали в засаду чеченского спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вчера на Северодонецк на промку залетела такая шикарная, мощная группа – военные. Я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там «Ахмат». В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих «двухсотых» [убитых], «трехсотых» [раненых] еле-еле забросали в машину и улетели», – сообщил Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он посоветовал в следующий раз снимать такие видео в Киеве, а не в промышленной зоне Северодонецка, поскольку там идут боевые действия. «Это вам не сказки», – заключил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что украинские боевики из нацбатальона «Кракен» в Харьковской области попали в засаду Росгвардии, шестеро были ликвидированы, один взят в плен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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