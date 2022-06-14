Песков: Минск и Москва обсуждают варианты взаимодействия в Союзном государстве

Россия и Белоруссия обсуждают разные варианты развития сотрудничества в Союзном государстве, в том числе в финансовой сфере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждаются разные варианты взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе финансового взаимодействия. Эти вопросы все в стадии обсуждения», – передает его слова ТАСС.

Ранее посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время.

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