 

Песков: Минск и Москва обсуждают варианты взаимодействия в Союзном государстве

14.06.2022, 15:00, Новости дня
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Россия и Белоруссия обсуждают разные варианты развития сотрудничества в Союзном государстве, в том числе в финансовой сфере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждаются разные варианты взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе финансового взаимодействия. Эти вопросы все в стадии обсуждения», – передает его слова ТАСС.

Ранее посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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