Беглов заявил о внешнем давлении на участников ПМЭФ

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14.06.2022, 15:00, Новости дня
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На участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию, он, наоборот, растет, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Петербургский международный экономический форум всегда был и остается коммуникационной площадкой по вопросам глобальной и российской повестки, экономической и не только. Конечно, колоссальное внешнее давление, которое оказывается на многие страны и компании, вносит свои коррективы. Мы знаем об этом из первых рук», – передает РИА «Новости» его слова.

Беглов добавил, что в Петербурге много предприятий с участием зарубежного капитала, и власти города находятся на постоянной связи с их сотрудниками, ведут диалог с иностранными руководителями и владельцами.

«Многие по 20–30 лет проработали в России, получали здесь до трети прибыли. Сегодня они пожимают плечами. Директору одной продуктовой компании из северной страны на родине сказали «либо вы уйдете из России, либо потеряете дома намного больше». А они-то думали, что у них свобода слова и предпринимательства и верили, что бизнес вне политики», – рассказал губернатор.

По его словам, после публикации в марте данных об интересе 69 стран к ПМЭФ давление на потенциальных участников возросло еще больше. «Но мы не видим снижения интереса, даже наоборот. В середине мая свое участие в ПМЭФ подтвердили представители 90 стран мира. К началу июня это число выросло до 115, сейчас представлены больше 140 стран и территорий. Только на деловую площадку заявлены 2700 человек», – добавил глава Санкт-Петербурга.

Также он отметил, что на ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тыс. участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации.

«Не сказал бы, что география представительства сильно поменялась. Всего, по данным Фонда Росконгресс, мы ожидаем не менее 13,5 тыс. участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации. В этом году в качестве страны-гостя на форуме выступит Египет», – заключил Беглов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что иностранные инвесторы свернули работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из Евросоюза, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке.

До этого Песков отмечал, что к компаниям из Европы и США, которые планируют вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать, Россия относится с большим уважением.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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