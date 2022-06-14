Кудрин рассказал о снижении самостоятельности российских регионов

Регионы РФ получили огромную поддержку из федерального центра в период пандемии, однако за это они поплатились своей самостоятельностью, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«За последние два года, когда COVID начался и когда новая перенастройка нацпроектов началась, расходы на субъекты Российской Федерации, поддержка субъектов возросла в полтора и больше, иногда в два раза. И достиг вот этот трансферт регионам 3,7 триллиона рублей в 2020 году и 3,6 триллиона рублей – в 2021 году. То есть громадная поддержка регионов», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Кудрина, средства в основном выделялись из резервного фонда правительства – кабинет министров может распоряжаться ими без внесения изменений в закон о бюджете.

«Вместе с тем получается, что все эти расходы целевой характер имеют, они как бы «окрашены» и, вроде как, настроены на цель. Таких субсидий, точнее, целевых межбюджетных трансфертов – они выросли со 197 до 347 – 347 разных субсидий», – сказал он.

Глава Счетной палаты указал, что по каждому такому трансферту правительство заключает соглашение с регионом – получателем средств. «И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки «окрашенной», целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», – сказал Кудрин.

«Мы как раз обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», – сообщил он.

Глава государства добавил, что при этом растут и собственные возможности регионов, поскольку увеличиваются их доходы.

«Да, доходы и у них растут, это справедливо. Но мы как раз говорим, что, ладно, мы даже видим возможность сохранять «окрашенность» и целевой характер, но, может быть, несколько субсидий – может быть, их объединять и делать более укрупненные конечные показатели субъекту. Кстати, Госсовет, комиссия по межбюджетным отношениям тоже просит в этом направлении двинуться», – ответил Кудрин.

«Соответственно, мы видим и возможность укрупнения, и чуть-чуть поднять долю неокрашенных ресурсов, которые могли бы направляться в регионы. Это позволило бы губернаторам более чётко реагировать на те проблемы, которые в субъекте возникают, которые не всегда видны сверху», – добавил глава Счетной палаты.

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