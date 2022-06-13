 

ЕР и Росгвардия доставили продукты, воду и генераторы в Херсонскую область

13.06.2022, 13:30, Новости дня
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«Единая Россия» вместе с Росгвардией доставили бензогенераторы жителям Снигиревки в Херсонской области, в села Цукуры, Новокаменка и Раздольное военные доставили более 700 продуктовых наборов от партии, сообщил замруководителя фракции в Госдуме Игорь Кастюкевич.

«Как только получили сигнал, что в Снигиревке серьёзные проблемы с водой и электричеством, сразу включились. Отрабатывали совместно с МЧС России, Росгвардией, а также штабом по гуманитарному сотрудничеству «Единой России». Два генератора уже переданы в администрацию. Они будут использоваться для обеспечения электричеством и водой жителей. Спасибо большое военным и Росгвардии. Они очень помогают в доставке гуманитарных грузов», – приводятся слова Кастюкевича на сайте ЕР.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.  

На территории ЛДНР и освобожденных территорий работает 17 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать и в Попасной.

Гуманитарный центр «Единой России», открытый в Херсоне, работает с начала июня. За это время роздано уже более 90 тонн продуктовых наборов, средств гигиены, детского питания, памперсов, лекарств и многого другого. За помощью в центр в Херсоне обратились уже более 8000 человек. Продуктовые наборы в населенные пункты Херсонской области волонтеры центра доставляют при содействии российских военных и Росгвардии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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