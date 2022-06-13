 

Борисов оценил эффективность применяемого в Украине российского оружия

13.06.2022, 7:13, Новости дня
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов высоко оценил эффективность работы российского оружия, применяемого в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны [России] о поражении (этими образцами вооружения) сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», – рассказал Борисов в интервью «РБК».

По его словам, в развитии военных технологий сейчас наступает «эра высокоточного оружия», так как все страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. Вице-премьер отметил, что в новых реалиях особую важность приобретает увеличение огневой мощи, которое позволит выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта.

Он предположил, что в будущем найдут более широкое применение роботизированные средства, причем не только авиационные, но и наземные, морские, надводные и подводные.

«Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего», – заключил Борисов.

Ранее стало известно, что Россия применила в Украине звено истребителей Су-57. Позже военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации в Украине возможностью изучить возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия испытала в Украине технологию войн будущего.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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