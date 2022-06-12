 

Международный Дягилевский фестиваль открылся в Перми

12.06.2022, 17:40, Новости дня
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Международный Дягилевский фестиваль открылся в Перми концертом оркестра musicAeterna, который под управлением Теодора Курентзиса исполнил Шестую «Патетическую» симфонию Петра Чайковского и «Метаморфозы» Рихарда Штрауса.

«Рихард Штраус писал симфонический этюд «Метаморфозы» в последние месяцы Второй мировой войны и закончил в апреле 1945 года. Переживание катастрофы стало импульсом к рождению одного из наиболее совершенных симфонических адажио, элегии гибели прежнего мира. Чайковский в Шестой симфонии прокладывает пути в будущее, к заостренной экспрессии музыкальных психодрам ХХ века. Эмоциональная заряженность музыки достигает в этом произведении невиданного ранее уровня», – рассказали организаторы фестиваля, передает ТАСС.

В этом году Дягилевский фестиваль проходит с 11 по 20 июня. Основными фестивальными площадками в столице Прикамья станут ДК им. Солдатова, культурное пространство «Завод Шпагина», Дом Дягилева, Пермская художественная галерея, а также частная филармония «Триумф», где будут проходить мероприятия фестивального клуба: дискуссии, трансляции, перфомансы и творческие встречи.

В концертной части программы Дягилевского фестиваля будет звучать барочная музыка в исполнении камерного оркестра из Москвы «Rosarium» и музыка начала и конца романтической эпохи в интерпретации оркестра musicAeterna.

По словам организаторов фестиваля, ожидается также и новая музыка. В частности, хор Пермской оперы «Parma Voices» под управлением Евгения Воробьева готовит подборку редко исполняемых сочинений композиторов ХХ века. Также перкуссионист-мультиинструменталист Петр Главатских сыграет сочинения для ударных соло, а в последний день фестиваля, 20 июня, Московский ансамбль современной музыки представит современные исполнительские практики на материале произведений Дмитрия Курляндского, Александера Шуберта, Пьера Жодловски и Яниса Ксенакиса. Часть из этих сочинений прозвучат впервые. А концерты на рассвете в Пермской художественной галерее, которые пройдут 12 и 18 июня, по традиции сохраняют свою программу в тайне.

Дягилевский фестиваль проходит в Перми с 2003 года. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева. Инициатором первого Дягилевского фестиваля в РФ выступил Пермский театр оперы и балета, поскольку именно в Перми прошло детство Дягилева и именно там находится единственный в мире Дом-музей импресарио.

Ранее в первый день лета в «Янтарь-холле» стартовал фестиваль классической музыки «Кантата», который объединил на одной сцене семь приглашенных звезд мировой величины и три коллектива.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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