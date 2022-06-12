 

В Стаханове в ЛНР повредило детский сад и 11 многоквартирных домов после ночного обстрела ВСУ

12.06.2022, 17:40, Новости дня
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После ночного обстрела получили повреждения детский сад и 11 многоквартирных домов города Стаханова в Луганской народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В результате обстрела н. п. Стаханов повреждены 11 многоквартирных жилых домов, 7 частных домостроений, а также детский сад «Светлячок», – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Представительство ЛНР в СЦКК в воскресенье утром сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов из РСЗО «Ураган».

Ранее мэр города Сергей Жевлаков сообщил, что при обстреле Стаханова кассетными снарядами из РСЗО «Ураган» был перебит газопровод, повреждены многоквартирные дома.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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