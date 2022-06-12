Украинские власти попросили у Запада 300 РСЗО

Украинские власти хотели бы получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном на сайте британской The Daily Telegraph.

«Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», – приводит слова советника главы офиса президента Украины ТАСС.

Подоляк добавил, что в настоящее время приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую.

Напомним, в пятницу украинские националисты обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО.

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