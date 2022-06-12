Украинские власти попросили у Запада 300 РСЗО
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Украинские власти хотели бы получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном на сайте британской The Daily Telegraph.
«Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», – приводит слова советника главы офиса президента Украины ТАСС.
Подоляк добавил, что в настоящее время приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую.
Напомним, в пятницу украинские националисты обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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