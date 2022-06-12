 

В России выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса

12.06.2022, 1:25, Новости дня
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Геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрон-штамма BA.4, выделен в России, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один – ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», – приводит слова ученого ТАСС.

Как сказал Хафизов, забор биоматериала датирован концом мая. «В настоящий момент в РФ превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований», – сказал он.

По словам эксперта, во многом хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам «омикрона». «Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы «омикрона», – заключил он.

Напомним, в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что показатели смертности в РФ достигли уровня ниже допандемийного периода.

В мае замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что существенного подъема заражений коронавирусом в ближайшее время не ожидается, у большинства россиян есть иммунитет. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что доля дельта-штамма коронавируса в РФ может вырасти, если иммунитет к нему будет ослабевать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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