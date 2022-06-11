Музыка из машин заставила Лозу вспомнить народную мудрость про отсутствие ума

Певец и композитор Юрий Лоза пожаловался на громкую музыку из «недорогих отечественных драндулетов», которые проезжают мимо его дома.

«Мимо наших окон каждый вечер проезжает несколько машин, не услышать которые может только мертвый», – рассказал Лоза в Telegram, уточнив, что «в основном это недорогие отечественные драндулеты, у которых все внутреннее пространство заполнено мощными колонками».

По его словам, «если зимой из них доносились лишь низкие частоты, от которых звенели стаканы в буфете, то сейчас окна этих машин открыты на полную», давая «возможность получать всю дебильную информацию целиком». Как сообщил Лоза, «судя по уровню громкости, водители давно оглохли, а потому вызывают лишь искреннюю жалость». «И когда мимо едет очередная колымага, вспоминается народная мудрость: в голове нет – из *** не возьмешь», – сообщил он.

В августе первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что в России могут начать штрафовать за ночную езду с громкой музыкой. Столичный Центр организации дорожного движения начал тестирование новых камер с микрофонами, измеряющих шум проезжающего транспорта, которые нацелены на борьбу с шумными автомобилями и мотоциклами в ночное время. Депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков объяснил связанные с этим сложности.

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