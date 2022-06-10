В результате украинских обстрелов в ДНР погибли пять мирных жителей

Пять мирных жителей стали жертвами обстрелов со стороны украинских войск, еще 21 человек пострадал, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Горловке погибли четыре женщины, еще один мужчина погиб в Макеевка, информирует СЦКК в Telegram.

Накануне в результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, также погибли и пострадали мирные жители.

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