Связанный с СБУ «смотрящий» задержан в Запорожской области

Задержан Артур Горобец (Туча) – один из лидеров организованной преступной группировки, которая связана с СБУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что задержан «так называемый смотрящий в регионе» по кличке Туча, которого «контролировал Александр Шмитько, начальник областного управления СБУ, долгие годы». «А до этого еще и глава управления по борьбе с организованной преступностью МВД, то есть прослеживается четкая спайка карательных структур и криминального мира», – приводит слова Рогова ТАСС.

По его словам, ОПГ и СБУ «делали друг другу определенные одолжения, и все «грязные» дела СБУ часто перекидывала на криминал, чтобы не касаться». Рогов заявил, что в Украине «криминал фактически существовал при государственной поддержке, соучастии», сейчас выстроена определенная пирамида преступного мира, криминал интегрирован во власть.

Рогов рассказал, что «в последние восемь лет и здесь, и в каждом из населенных пунктов был свой «смотрящий». Криминал был «интегрирован с СБУ, МВД и так далее». По его словам, «карательные структуры режимов Порошенко и Зеленского четко взаимодействовали с криминалом».

Напомним, подразделение «Азова» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона.

—