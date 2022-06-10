 

Связанный с СБУ «смотрящий» задержан в Запорожской области

10.06.2022, 6:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Задержан Артур Горобец (Туча) – один из лидеров организованной преступной группировки, которая связана с СБУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что задержан «так называемый смотрящий в регионе» по кличке Туча, которого «контролировал Александр Шмитько, начальник областного управления СБУ, долгие годы». «А до этого еще и глава управления по борьбе с организованной преступностью МВД, то есть прослеживается четкая спайка карательных структур и криминального мира», – приводит слова Рогова ТАСС.

По его словам, ОПГ и СБУ «делали друг другу определенные одолжения, и все «грязные» дела СБУ часто перекидывала на криминал, чтобы не касаться». Рогов заявил, что в Украине «криминал фактически существовал при государственной поддержке, соучастии», сейчас выстроена определенная пирамида преступного мира, криминал интегрирован во власть.

Рогов рассказал, что «в последние восемь лет и здесь, и в каждом из населенных пунктов был свой «смотрящий». Криминал был «интегрирован с СБУ, МВД и так далее». По его словам, «карательные структуры режимов Порошенко и Зеленского четко взаимодействовали с криминалом».

Напомним, подразделение «Азова» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.21 / В Коростене рыли котлован для флагштока, а выкопали мамонта. Видео

07.06.21 / Под Канадой обнаружен резервуар воды возрастом 2 миллиарда лет

10.01.22 / Токаев назвал срок пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

01.09.21 / “В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

03.12.20 / “Ни за одну страну не бывает так стыдно, как за мою собственную”. Кто из известных уехал из России после 2014-го. Список

29.01.22 / Белоруссия расширила продовольственное эмбарго

30.12.20 / Украина закупит 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса

10.02.22 / В Малайзии начали производство нового Peugeot 2008

14.09.21 / В МИД оценили публикации немецких СМИ о «гаванском синдроме»

11.09.20 / “Не надо прибедняться”. Вакарчук рассказал о своих доходах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика