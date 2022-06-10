Связанный с СБУ «смотрящий» задержан в Запорожской области
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Задержан Артур Горобец (Туча) – один из лидеров организованной преступной группировки, которая связана с СБУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что задержан «так называемый смотрящий в регионе» по кличке Туча, которого «контролировал Александр Шмитько, начальник областного управления СБУ, долгие годы». «А до этого еще и глава управления по борьбе с организованной преступностью МВД, то есть прослеживается четкая спайка карательных структур и криминального мира», – приводит слова Рогова ТАСС.
По его словам, ОПГ и СБУ «делали друг другу определенные одолжения, и все «грязные» дела СБУ часто перекидывала на криминал, чтобы не касаться». Рогов заявил, что в Украине «криминал фактически существовал при государственной поддержке, соучастии», сейчас выстроена определенная пирамида преступного мира, криминал интегрирован во власть.
Рогов рассказал, что «в последние восемь лет и здесь, и в каждом из населенных пунктов был свой «смотрящий». Криминал был «интегрирован с СБУ, МВД и так далее». По его словам, «карательные структуры режимов Порошенко и Зеленского четко взаимодействовали с криминалом».
Напомним, подразделение «Азова» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона.
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