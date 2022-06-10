Байден остался без базы преданных сторонников

У президента США Джо Байдена нет достаточного числа преданных сторонников среди избирателей, обычно президенты США не сталкиваются с такой проблемой, сообщили СМИ.

Обозреватель Аарон Блейк в комментарии для Washington Post заявил, что «даже общие показатели подчеркивают политические проблемы» Байдена. Так, лишь треть американцев одобряет его работу, но есть и «нечто еще более тревожное для демократов», сообщил журналист. По его словам, «Байден выглядит лидером, у которого нет базы преданных сторонников». Его работу «решительно не одобряют» 39% американцев, а «решительно одобряют» только 14%, передает ТАСС.

Как подчеркивает Блейк, «очень редко бывает так, что президент решительно не нравится в три раза большему числу людей, чем решительно нравится». За последние 40 лет в США подобное отношение было только к Джорджу Бушу – младшему под конец его второго срока. У Дональда Трамп поддержка преданных сторонников была гораздо выше.

У Байдена же «нет уравновешивающей поддержки» сторонников, то есть «большинство демократов не одобряют президента-демократа», что «весьма необычно», сообщил Блейк. Это «создает проблему для демократов на промежуточных выборах» в Конгресс США осенью.

Отмечается, что нынешний лидер США «уже давно скатился в это состояние и нет никаких признаков того, что это временное явление, как это было у его предшественников, оказавшихся в аналогичном положении». Блейк не исключает, что «снижение» рейтингов «будет приостановлено, если инфляция сократится», но такое «не происходит в одночасье». Как сообщил журналист, «пока нет простых ответов».

Напомним, американские СМИ сообщали, что моральный дух сотрудников вашингтонской администрации падает из-за ряда нерешенных проблем, американский лидер Джо Байден раздражен значительным снижением его рейтинга.

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