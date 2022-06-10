Байден назвал самое демократичное полушарие Земли в будущем

В ближайшее десятилетие Западное полушарие должно стать самым демократичным полушарием в мире, сообщил президент США Джо Байден.

Выступая в Лос-Анджелесе на Саммите Америк, Байден заявил, что не видит причин, по которым «Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире». «У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии», – приводит его слова РИА «Новости».

Байден заявил, что его не беспокоит решение лидеров ряда государств региона бойкотировать саммит. Он также сообщил, что США в ближайшие дни намерены выделить свыше 645 млн долларов на борьбу с проблемами в сфере продовольственной безопасности, миграции и природных катаклизмов в Латинской Америке.

Напомним, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в организованном США «Американском саммите», так как были приглашены не все страны Латинской Америки. Аналогичную позицию занял и президент Боливии Луис Арсе – преемник Эво Моралеса. США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

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