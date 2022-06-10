Сенегал рассказал о проблемах Африки из-за санкций Запада против России

Санкции против РФ мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод, сообщил президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль.

Саль указал, что Африке мешают «санкции в отношении банковского сервиса SWIFT». Африканские банки «связаны с европейскими банками в большинстве своем», поэтому «не могут платить как обычно», сказал он. «С другими странами, например, Китаем, Россия продолжает торговать, даже с США. В Европу поставляет газ. А мы не можем из-за платежной системы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 24.

Коме того, проблемы вызваны санкциями против российских предпринимателей, работающих в сфере поставок зерна и удобрений. Как сообщил президент Сенегала, «с одной стороны у нас военный конфликт, из-за которого сложилась такая ситуация, а с другой – последствия санкций». Саль заявил, что «вместе с европейскими партнерами нужно будет найти способ снять эти проблемы, чтобы нормализовать рынок и обеспечить поставки зерновых, но особенно удобрений».

По его словам, если большинство африканских стран не сможет получить удобрения «до начала сезона дождей», то «не будет урожая». Подчеркивается, что «уже есть трудности со снабжением пшеницей, а если местные фермеры не смогут выращивать зерновые», в Африке «начнется крайне серьезный голод, который дестабилизирует континент».

Саль сообщил, что передал президенту РФ Владимиру Путину три просьбы Африканского союза: о разблокировании поставок зерна через украинские порты, о возобновлении экспорта зерна и удобрений из России, а также о прекращении боевых действий на Украине. По его словам, согласие РФ на обеспечение вывоза зерна из украинских портов не завязано на требования об отмене западных санкций.

Напомним, президент Сенегала заявил, что санкции против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты, поскольку африканские страны лишились доступа к этим товарам. Он сообщил, что Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.

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