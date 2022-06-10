 

Сбежавший с заседания Совбеза ООН Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию

10.06.2022, 2:45, Новости дня
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Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.

Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как отметил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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