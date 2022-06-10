Канада заявила об угрозе кибератак со стороны «враждебной» России

Канадские спецслужбы находятся в состоянии повышенной готовности к потенциальным хакерским атакам со стороны враждебных государств, сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.

Мендичино выступил на заседании парламентского комитета по безопасности. В качестве примера «враждебного государства» он назвал Россию. По его мнению, в нынешней «геополитической обстановке» хакерским атакам может подвергнуться «критически важная инфраструктура» страны, как на федеральном уровне, так и на уровне регионов, передает ТАСС со ссылкой на Global News.

Напомним, американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил российских хакеров в активизации предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink, не приведя никаких доказательств.

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