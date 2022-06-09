 

Кадыров сообщил о контроле над стратегически важной ж/д станцией в ЛНР

09.06.2022, 23:56, Новости дня
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Стратегически важная железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Станция Светланово (Донецкая дорога) находится в 20 км южнее Лисичанска, в окрестностях населенных пунктов Комышеваха и Золотое, передает ТАСС.

Кадыров сообщил в Telegram, что украинские силы «не выдержали натиск союзных войск», станция «находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР». Как отметил глава Чечни, «по доброй традиции наши ребята стали обладателями вооружения и спецсредств, любезно оставленных для личного пользования». «Такие приятные презенты укровояки оставляют повсюду, только подарочной упаковки не хватает. Но она нам и не нужна. Главное, чтобы все работало исправно», – сообщил он.

Кроме того, как сообщил Кадыров, «по мере возможности бойцы полка уделяют внимание и мирным жителям, оказавшимся по воле случая вблизи линии соприкосновения». «Будь то продукты питания, лекарственные препараты или что-нибудь другое, ребята готовы помочь жителям должным образом», – сообщил он, подчеркнув, что «именно в этом принципиальное отличие украинских националистов от солдат союзных войск». «Для нас важна жизнь каждого человека», – заверил глава Чечни. 

Напомним, Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР. Он публиковал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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