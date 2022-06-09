 

В Северной Македонии экс-премьера приговорили к шести годам заключения

09.06.2022, 2:40, Новости дня
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Уголовный суд столицы Северной Македонии заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Николу Груевски к шести годам тюремного заключения за финансовые и иные нарушения при строительстве партийных объектов.

Нарушения были также зафиксированы при строительстве штаб-квартиры возглавляемой им ранее Внутренней македонской революционной организации – Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ). По данным национального телеканал «Канал 5», судья Даниэла Алексовска Стояновска в рамках уголовного дела также назначила условный двухлетний срок бывшему генеральному секретарю ВМРО-ДПМНЕ Кирилу Божиновски, информирует ТАСС.

В соответствии с судебным решением здание центрального штаба партии, стоимость которого оценивается в 7 млн евро, а также 20 других объектов ВМРО-ДПМНЕ по всей стране подлежат конфискации.

Сообщается, что весной Груевски также заочно был приговорен к семи и девяти годам тюремного заключения соответственно по обвинениям в махинациях с приобретением земли в одном из элитных районов Скопье и за инициирование сноса одного из объектов известного в стране предпринимателя. Учитывая другие судебные решения, проживающий на основании политического убежища в Венгрии экс-премьер суммарно должен отбыть наказание в виде лишения свободы сроком 26 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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