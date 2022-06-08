 

В России изменили правила записи места рождения ребенка

08.06.2022, 18:55, Новости дня
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Депутаты Госдумы в третьем и последнем чтении приняли разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не фактическое место рождения, закон.

Авторы проекта закона из Архангельского областного собрания объяснили, что в регионе закрыли родильные отделения, а рожениц отправляют в крупные перинатальные центры, передает ТАСС.

В небольших поселениях без родильных отделений родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства, соответственно, число детей, родившихся не по месту жительства родителей, возрастает.

«По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей», – указали авторы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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