Российские средства ПВО сбили два МиГ-29 и Ми-8 в Николаевской области

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29 в районе населенного пункта Снегиревка, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области, информирует Минобороны России.

Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские Донецкой Народной Республики, Изюм, Дергачи Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области. Перехвачены три ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Чернобаевки Херсонской области, – сообщается в Telegram-каналe ведомства.

По информации Минобороны, ракетными войсками и артиллерией поражено 68 пунктов управления, 172 огневых позиций артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техник ВСУ.

В результате ударов уничтожено более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе Шелкоплясы и «ОСА-АКМ» в Верхняя Роганка Харьковской области.

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «УРАГАН». В районах Малиновки Харьковской области, Спорное Донецкой Народной Республики, Звановка Луганской Народной Республики уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.

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