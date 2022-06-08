 

Лавров заявил о переговорах военных России и Турции по вывозу украинского зерна

08.06.2022, 11:50, Новости дня
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Российские и турецкие военные ведут обсуждение по вопросу разминирования украинских портов, что позволит вывозить оттуда зерно, сообщил глава МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Российская сторона готова сотрудничать с турецкой по этой теме, сказал министр, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что страны Запада пытаются сохранить «зерновой вопрос» в качестве «раздражителя».

«Речь идет о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный. Нужно обсудить меры по безопасному проходу судов», – приводит слова турецкого министра ТАСС.

Напомним, во вторник министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.

До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.

Чавушоглу отметил, что Анкара считает реалистичной идею по создании коридора для вывоза зерна из Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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