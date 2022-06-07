 

Новая Зеландия ввела санкции против Газпрома

07.06.2022, 11:08, Новости дня
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Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении Газпрома и ряда других российских государственных предприятий и оборонных структур, сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

«Компании, [в отношении которых вводятся санкции], контролируются правительством [президента РФ] [Владимира] Путина и имеют стратегическое значение для России», – указала Махута в заявлении, отметив, что в новый санкционный список включены 38 российских и шесть белорусских организаций, передает ТАСС.

Министр отметила, что под новые ограничения подпадает «крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов РФ от продажи газа – компания «Газпром». «Мы также ввели санкции против организаций, которые производят оружие и создают военные и оборонные технологии, являясь частью военно-промышленного комплекса России», – уточнила она.

К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 российских граждан, включая президента Владимира Путина и депутатов Госдумы России, а также в отношении 93 крупнейших предприятий и организаций страны.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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