 

В России за сутки от коронавируса выздоровело 5135 человек

07.06.2022, 11:08, Новости дня
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По состоянию на 7 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 1866 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 181,9%,, сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 71 регионе. Снижение количества госпитализаций отмечено в 7 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах РФ. Выздоровело за сутки 5 135 человек, или на 47,1% больше в сравнении с 6 июня 2022 года», – сообщается на портале Стопкоронавирус.рф..

Выявлено 3259 новых случаев. Умерло за сутки 73 человека.

Напомним, в понедельник в штабе сообщили, что число госпитализированных в последние сутки с коронавирусом составило 662 человека, это на 20,9% меньше, чем за прошлые сутки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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