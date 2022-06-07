 

В Киеве пожаловались на неисполнение Германией обещания о поставке 5 тыс. касок

07.06.2022, 9:47, Новости дня
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина до сих пор не получила обещанных Германией 5 тыс. касок.

«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять (какое вооружение Германия поставила Украине – прим. ВЗГЛЯД). (…) Пока еще хочу видеть 5 тыс. касок, которые они нам поставили», – сказал Арестович в эфире «Фейгин Live», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что Германия поставила Украине гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.

Кроме того, Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужны 60 реактивных систем залпового огня.

Напомним, еще в январе Германия пообещала Украине военную помощь в виде 5 тыс. касок.

Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой о поставках оружия. Хотя ряд стран начал поставлять Киеву отдельные виды вооружения, украинские власти все равно недовольны. В частности, Киев не раз выступал с критикой в адрес Германии, обвиняя в слишком медленных темпах поставок. Кроме того, выступая на форуме в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают. В Германии при этом объясняли отказ от поставок Украине танков недоверием Зеленскому.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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