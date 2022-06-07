Внешний госдолг России снизился более чем на 2,5 млрд долларов

За первый квартал 2022 года внешний госдолг РФ снизился на 2,558 млрд долларов, сообщила Счетная палата.

В оперативном докладе об исполнении бюджета за первый квартал указывается, что к 1 апреля долг составил 57,1 млрд долларов (80,8% верхнего предела в 70,7 млрд). Если сравнивать с уровнем на 1 января (более 59 млрд), долг снизился на 4,3 %, передает ТАСС.

«При этом в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369470,1 млн рублей, или на 8,3%, и на 1 апреля 2022 года составил 4804890 млн рублей», – сообщила Счетная палата. В докладе говорится, что в первом квартале расходы на обслуживание внешнего госдолга выросли на 11, 4 млрд рублей (на 41,2%), в долларовом эквиваленте на 24,6 млн долларов (на 6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост связан с увеличением курсов иностранных валют и выплатой в марте дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов «Россия–2022».

Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей РФ производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин РФ сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию. Механизм расчетов с держателями российских еврооблигаций будет аналогичен механизму оплаты российского газа в рублях.

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