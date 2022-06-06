В результате украинских обстрелов погибли семь мирных жителей ДНР
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Среди мирных жителей число жертв обстрелов, которые вели вооруженные силы Украины, выросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении говорится, что 6 июня «по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики», передает ТАСС.
Напомним, Россия без участия Киева вывезла из опасных районов Украины и республик Донбасса почти 1,7 млн человек с начала специальной военной операции. В конце мая министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что наступление российской армии в Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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