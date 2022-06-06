 

В результате украинских обстрелов погибли семь мирных жителей ДНР

06.06.2022, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди мирных жителей число жертв обстрелов, которые вели вооруженные силы Украины, выросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении говорится, что 6 июня «по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики», передает ТАСС.

Напомним, Россия без участия Киева вывезла из опасных районов Украины и республик Донбасса почти 1,7 млн человек с начала специальной военной операции. В конце мая министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что наступление российской армии в Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.21 / Политолог Цыбулько: “Одесское дело” – это тревожный колокольчик для всех партий, представленных в местных советах

05.03.22 / Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ из-за случаев дискриминации сограждан

28.09.21 / Политика из Гааги заподозрили в подготовке покушения на и.о. премьера Нидерландов

18.04.22 / Стало известно о подготовке СБУ провокации с обстрелом мирного населения под Одессой

26.11.20 / Украина не успеет до конца 2020 года получить транш от МВФ – Рожкова

21.02.21 / Welt – из-за проблем со спросом вакцина AstraZeneca превращается в залежалый товар

15.08.20 / Опубликовано видео гибели митингующего Тарайковского в Минске. В руках у него не было взрывчатки

29.06.20 / ЕГЭ без учеников: в Воронеже отрепетировали итоговые испытания

17.08.20 / Европарламент призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси

14.01.22 / Легкомоторный самолет разбился в Алтайском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика