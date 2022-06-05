В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину

Украине следует сменить название на УГИЛ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украину нужно переименовать в УГИЛ – Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, именно выходцы из этих областей Западной Украины сейчас занимают ведущие посты в других регионах и выступают как «сатрапы киевского националистического режима».

«Как показывала практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача – запугивать, унижать и терроризировать местное население», – отметил Рогов.

Ранее в Запорожской области предсказали появление сухопутного коридора Москва – Крым.

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