Запорожское казачество захотело вступить во Всероссийское казачье общество

Казаки Запорожской области ведут переговоры по вступлению в состав Всероссийского казачьего общества, сообщил атаман региона Сергей Юрченко.

«Казаки Запорожской области выходят с инициативой, сейчас прорабатывается этот вопрос в каждом городе, каждом районе, о вхождении во Всероссийское казачье общество. Мы уже ведем переговоры с атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой, консультируемся с депутатом Госдумы РФ Виктором Водолацким по этому вопросу. Конечно, мы будем в ближайшее время проводить Казачий Большой круг. Мы всегда принимали участие в казачьих мероприятиях на Дону, на Кубани, в Москве, других территориях казачьих войск. ‹…› И, конечно, сейчас стремимся к тому, чтобы быть большой крепкой дружной семьей казаков России», – сказал он в интервью ТАСС.

Юрченко отметил, что казачество очень развито в Запорожской области. По его словам, во всех городах и районах есть сформированные казачьи организации. Он также указал на то, что с самого начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса их казачество активно оказывают содействия в охране общественного порядка, а также в решении гуманитарных и социальных вопросов.

«Мы при вхождении во Всероссийское казачье общество логическую цепочку подтвердим, что казачество – это не просто общественная организация, а именно одни из тех людей, кто становится на помощь государству, охрану общественного порядка, занимается молодежью так, как сделано в России. И казаки Запорожской области такое направление поддерживают», – добавил атаман.

Он отметил, что главная цель казачьего общества должна быть направлена на воспитание молодежи.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Запорожской области были созданы кадетские классы, кадетские казачьи корпуса. Мы должны молодежь, которая одурманена западными ценностями, псевдопатриотическими лозунгами, мы должны вывести ее из этого состояния, показать патриотическое направление движения. Это очень нужно вот именно сейчас», – заключил Юрченко.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что после полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве одного из регионов Южного федерального округа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области.

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