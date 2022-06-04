 

ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин

04.06.2022, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.

«За текущие сутки противник выпустил более четырехсот шестидесяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Град» 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.

Отмечается, что «были обстреляны районы тринадцати населенных пунктов». Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.

Ранее стало известно, что украинские войска 62 раза обстреляли населенные пункты ДНР за сутки. Было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09.21 / Катастрофическое снижение — Guardian о резком сокращении продуктового экспорта Британии в страны ЕС после брексита

28.08.21 / Volvo привезет в Россию электрический кроссовер XC40 Recharge в 2022 году

17.12.20 / В Пенсильвании создан эластичный цемент для герметизации газопроводов

30.04.21 / Новый браузер Mighty представлен как сверхбыстрый

01.06.21 / Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза РФ и Белоруссии

27.02.21 / Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области – СМИ

12.02.21 / Определены цели будущих исследований для повышения урожайности культур

02.12.21 / Таран: Зеленский говорит, что готов к прямым переговорам с Кремлем. И западные партнеры могут легко на это согласиться, оставив нас один на один с врагом

16.04.21 / На площадке Киевского форума по безопасности 16 апреля пройдет дискуссия “Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада”

30.06.21 / Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика