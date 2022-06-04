ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.

«За текущие сутки противник выпустил более четырехсот шестидесяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Град» 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.

Отмечается, что «были обстреляны районы тринадцати населенных пунктов». Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.

Ранее стало известно, что украинские войска 62 раза обстреляли населенные пункты ДНР за сутки. Было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

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