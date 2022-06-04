Украинские военные за сутки обстреляли ДНР 62 раза

Украинские войска 62 раза обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики за сутки, выпустив 463 единицы боеприпасов, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 463 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица, мужчины 1943 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Кроме того, было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, уточняется в сообщении.

В конце мая вследствие обстрелов Донецка по меньшей мере шесть человек погибли, среди которых подросток 2009 года рождения, 14 получили ранения.

До этого украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».

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