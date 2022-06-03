 

Российская система ПВО сработала по целям над Херсоном

03.06.2022, 23:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-300 сработала в Херсоне, сообщили в Минобороны РФ.

«Сработала С-300», – приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.

Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона. Было слышно три взрыва, два из них были сильные, передает РИА «Новости».

Ранее независимый журналист из США Патрик Ланкастер рассказал, что украинские военные обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области.

Напомним, в среду заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что российская система ПВО С-300 сбила беспилотник «Байрактар» близ н.п. Вознесенское, на подлете к Херсону. Ранее он заверил, что город находится под полным контролем РФ и жителям Херсона ничего не угрожает.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.21 / В правоохранительном комитете Рады сообщили, что уже внедряют на практике научные исследования Кивы

24.09.21 / Евросоюз решил открыть представительство в Афганистане

11.12.21 / Назарбаев назвал причины развала СССР

02.06.21 / В Германии предоставят субсидии для покупки оборудования Starlink

07.08.20 / Боевик ликвидирован в зоне КТО в Ингушетии

02.02.21 / Сборные РФ по лыжным видам спорта решили выступать на ЧМ под флагом ОКР

05.11.21 / Украинский клипмейкер Таню Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер

12.03.21 / Захватившего заложницу в Северодвинске арестовали на два месяца

28.10.20 / Минветеранов разработало концепцию формирования позитивного образа участников войны на Донбассе

19.04.21 / Герой видео «Товарищ майор, проснитесь!» попал под служебную проверку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика