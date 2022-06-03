Российская система ПВО сработала по целям над Херсоном

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-300 сработала в Херсоне, сообщили в Минобороны РФ.

«Сработала С-300», – приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.

Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона. Было слышно три взрыва, два из них были сильные, передает РИА «Новости».

Ранее независимый журналист из США Патрик Ланкастер рассказал, что украинские военные обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области.

Напомним, в среду заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что российская система ПВО С-300 сбила беспилотник «Байрактар» близ н.п. Вознесенское, на подлете к Херсону. Ранее он заверил, что город находится под полным контролем РФ и жителям Херсона ничего не угрожает.

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