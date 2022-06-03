 

В Бердянске выявили сеть колл-центров мошенников с данными на 20 млн россиян

03.06.2022, 18:34, Новости дня
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Раскрытая в Бердянске сеть колл-центров мошенников поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии, при этом она действовала по согласованию с украинскими властями, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Брошенный мошенниками колл-центр был обнаружен российскими военными в Бердянске в апреле. Сбербанк был привлечен в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах.

«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам РФ – не менее 20 миллионов человек», – передает его слова РИА «Новости».

Персональные данные россиян были получены мошенниками из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы.

«Важно, что фактически этот колл-центр – мы считаем, что он достаточно крупный – действовал по согласованию с властями Украины, как мы видим из материалов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров в Украине приравнивалась и приравнивается к государственной политике», – подчеркнул Кузнецов.

Он также добавил, что в колл-центре был обнаружен международный след. «Вся инфраструктура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была развернута в двух странах – Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков были развернуты в США, IP-телефония была развернута в Эстонии. Фактически деятельность этого колл-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины», – заключил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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